Inchiesta 'Codice interno' a Bari, commissione Antimafia chiede gli atti: "Necessari approfondimenti"

"L’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia all’unanimità ha deliberato di richiedere gli atti riguardanti l’inchiesta ‘Codice Interno’ di Bari". Lo ha annunciato ieri, come riporta Askanews, la deputata di Fdi Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. "Lo ha fatto – ha aggiunto – con la consapevolezza che gli oltre 130 indagati, gli oltre 110 tradotti in carcere, l’amministrazione giudiziaria disposta per l’Amtab, gli arresti e quello che emerge in queste ore riguardo il Comune di Bari ha e richiede una necessità di un approfondimento. Un approfondimento dei rapporti tra mafia e politica, cosa che faremo senza tentennamenti nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti".

"Piena condivisione all`iniziativa della presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo" è stata espressa anche dal senatore barese di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, componente della stessa commissione. "L`indagine approfondita sui rapporti tra mafia e politica a Bari, come in qualsiasi altra realtà, devono contraddistinguere l`azione della Commissione che, nel rispetto del lavoro degli inquirenti, ha il compito di mettere in campo tutte le azioni volte a rimuovere ogni forma di condizionamento esterno, restituendo alle Istituzioni e alla politica la dignità che è loro propria. Il rispetto della legalità e la trasparenza degli atti devono contraddistinguere l`operato dei pubblici amministratori, la cui azione deve essere sempre finalizzata al perseguimento del bene comune". In merito alla decisione è intervenuto anche Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato: "Con buona pace degli esponenti baresi e parlamentari del Pd, la commissione Antimafia ha deciso di acquisire gli atti dell’inchiesta che ha portato a 130 arresti a Bari con il sospetto di collusioni tra organizzazioni criminali e ambienti politici. Era doveroso che la commissione Antimafia se ne occupasse e credo sia doveroso che si facciano tutte le verifiche, non escludendo nessun epilogo di questa vicenda. A chi ha protestato da Bari o in Parlamento diciamo che le verifiche non devono essere fatte solo quando riguardano una certa parte, considerando invece intangibile la sinistra”.

Già nei giorni scorsi, Gasparri è stato al centro di uno scontro con il sindaco Antonio Decaro, con il senatore che ha avanzato l'ipotesi di uno scioglimento del Comune, e il primo cittadino che ha difeso l'operato dell'amministrazione comunale per la legalità, parlando di 'sciacallaggio politico' ai danni della città. A pochi mesi dalle elezioni Comunali di giugno, gli esiti dell'inchiesta condotta dalla Dda a Bari sono diventati terreno di aspro scontro politico, con il centrodestra che attacca chiedendo approfondimenti su quanto emerso e il centrosinistra che rivendica l'impegno profuso per la legalità, parlando di strumentalizzazione delle vicende a fini elettorali.