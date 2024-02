Inchiesta sui rapporti tra Mafia e politica a Bari, il Pli: "No a commissariamento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Partito liberale esprime preoccupazione e sgomento in merito all’inchiesta che sta sconvolgendo gli ambienti politici baresi, e che in un crescendo di rivelazioni sta evidenziando in modo chiaro e inequivocabile il traffico illecito e disonorevole di voti orchestrato da alcuni politici in combutta con alcuni clan malavitosi. Le indagini, oltre a certificare delle assunzioni che gli stessi clan avrebbero imposto alla municipalizzata Amtab, hanno peraltro gettato fosche ombre sulle Primarie del Centro-Destra che hanno preceduto le elezioni. Alla luce di quanto sta emergendo appare quindi più che giusta e motivata la decisione del nostro partito di non partecipare in quell’occasione a consultazioni che prevedono un iter tanto ambiguo quanto le designazioni che ne scaturiscono. Tuttavia, e in linea con la sua tradizione garantista, il PLI cittadino, per voce dell’avvocato Francesco Taurisano, candidato sindaco per le amministrative Bari 2024, dice con forza no a processi sommari, dichiarandosi nettamente contrario alla richiesta di commissariamento così tanto invocata in primis dai vertici nazionali del Centro-Destra con larga eco nei dirigenti locali. “La bagarre che a tre mesi dalle elezioni si sta scatenando per commissariare il comune di Bari” Ha dichiarato Taurisano, “oltre ad essere inopportuna e insensata, potrebbe rivelarsi un autentico boomerang per le stesse forze, che pur legittimamente aspirano all’alternativa dopo vent’anni di egemonia della Sinistra”. La stessa Procura di Bari, oltretutto, ha di fatto escluso che i dirigenti della suddetta Amtab possano dirsi conniventi con le forze mafiose, ritenendole anzi vittime dello strapotere criminale. Pertanto, nell’ulteriore considerazione che la consigliera politica arrestata proviene dalla stessa parte politica che invoca oggi il repulisti, non sarebbe meglio lasciar perdere la tentazione di lucrare politicamente su questa vicenda, e magari attivarsi finalmente per definire il nome di colui o colei che dovrebbe aspirare al ruolo di primo cittadino? Nel silenzio pressoché totale dei media cittadini, il PLI ha scelto di scendere in campo con lista unica mantenendo così le distanze dai due contrapposti schieramenti che sinora, tra lotte intestine, veti incrociati e annessi diktat romani, stanno dimostrando di essere incapaci di esprimere con puntualità e nettezza il loro progetto di città. Confortati del brillante risultato ottenuto in Sardegna, i liberali si propongono ai loro elettori forti della loro tradizione fatta di valori libertari e garantisti. Per info: ufficio stampa PLI Bari 3398543035