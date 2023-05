Bari e Napoli, fronte comune per lo sviluppo. La richiesta dei sindaci: "Collegamenti ferroviari diretti prima del 2026"

Attivare sinergie su temi di importanza strategica, dalla mobilità al turismo, dalla cultura alla ricerca e al mondo delle imprese, tra due città del Sud da sempre "culturalmente e storicamente affini", come Bari e Napoli, pronte a lavorare insieme per cogliere le sfide più importanti per il Mezzogiorno. Un percorso comune il cui avvio è stato sancito oggi dal protocollo di intesa sottoscritto, a Palazzo di Città, dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Oggi scriviamo una pagina importante della storia di due città importanti, è la prima volta che viene sottoscritto un protocollo di intesa tra Bari e Napoli e oggi scriviamo anche una pagina di storia per il Mezzogiorno", ha commentato Decaro. "Due città che dimostrano anche che c'è un Sud diverso rispetto a quello che viene raccontato, due città che riescono a reperire e spendere bene i finanziamenti per migliorare le condizioni di vita delle proprie comunità, due città che sono diventate attrattive anche per tanti investimenti", ha aggiunto il primo cittadino, annunciando anche l'investimento previsto da parte della Mapei, azienda specializzata in prodotti per l'edilizia, pronta a sbarcare nella zona industriale di Bari.

"Un momento importante - ha detto il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi - in cui mettiamo insieme due grandi comunità, due realtà che rappresentano un Sud competitivo, che crea sviluppo e lavoro, che crea opportunità e vuole fare la sua parte per rappresentare un grande ponte dell'Europa verso il Mediterraneo e verso i Balcani. E' un momento storico che ci consente di metterci insieme per essere sempre più competitivi, per lavorare nell'attrazione di di investimenti, nello sviluppo di infrastrutture, nella creazione di valore, della valorizzazione del nostro capitale umano, mettendo insieme non solo le nostre due amministrazioni, ma le Università, le grandi istituzioni culturali, le imprese che si presenta quindi nel Paese ma in Europa come un Sud competitivo, un Sud forte e vincente".

Primo punto del protocollo di intesa, il tema delle infrastrutture. A cominciare dall'alta velocità-alta capacità Bari-Napoli. Se il completamento dei lavori è previsto al 2026, i due sindaci chiedono di abbreviare i tempi di attivazione del collegamento diretto, in modo da ridurre, almeno parzialmente i tempi di percorrenza: "Vorremmo che questo collegamento - hanno spiegato di due sindaci - si anticipi rispetto alla conclusione di tutti i lavori della Napoli-Bari. Noi non possiamo aspettare il 2026, crediamo che oggi con i primi interventi infrastrutturali che si stanno facendo si possa già attivare un collegamento diretto tra le due città, e questo ci aiuterebbe cogliere meglio le opportunità che già abbiamo in campo". A questo proposito, nei giorni scorsi Rfi ha annunciato, entro il 2024, l'attivazione della tratta Cancello-Frasso Telesino che consentirà di viaggiare tra i due capoluoghi in 2 ore e 40 minuti.

Ma l'accordo prevede anche la collaborazione tra le due città "per reperire risorse finanziarie per progetti comuni", come già accaduto - ha spiegato Decaro - per alcuni finanziamenti del Pnrr, anche con il coinvolgimento delle rispettive Università. "Adesso - ha aggiunto il sindaco - ci avviciniamo alla nuova programmazione europea, e quindi vogliamo fare squadra per ottenere risorse Bari e Napoli su progetti che noi condividiamo, lo vogliamo fare insieme in sinergia. Sono già nate tante idee e scambi di buone pratiche, pensiamo alla possibilità di un legame tra il Petruzzelli e il San Carlo, oppure nello sport la possibilità di accompagnare anche noi la candidatura di Napoli a Capitale europea dello Sport". "Per quanto riguarda il Pnrr ci sono tantissimi progetti gemelli tra le due città, dal recupero delle periferie ai progetti sugli asili nido, ai progetti sul sociale, ora abbiamo la possibilità di avere un'interazione forte tra le amministrazioni, in modo che queste esperienze possano essere condivise", ha sottolineato Manfredi, che ha parlato anche dell'importanza dell'accordo per "creare una massa critica" che faccia sentire la voce del Sud: "Dal governo - ha detto il sindaco di Napoli - ci aspettiamo l'attenzione che meritiamo, vogliamo essere parte propulsiva del Paese". "Ci aspettiamo una normale attenzione - ha aggiunto il sindaco Decaro - a cominciare dal diritto di avere un collegamento diretto tra le due città, del resto ci occupiamo da soli, come abbiamo fatto finora organizzandoci per rendere più attrattive le nostre città".

A margine della sottoscrizione dell’intesa, il sidnaco Decaro ha donato a Gaetano Manfredi la manna di San Nicola. "Il dono più prezioso che la città possa offrire ai suoi ospiti - recita il testo che ha accompagnato l'omaggio - con la speranza che san Nicola di Myra, protettore dei marinai e delle imprese audaci, accompagni questo percorso di crescita, di relazione e contaminazione tra le città di Bari e Napoli per costruire un futuro di benessere e sviluppo per l'intero Mezzogiorno d'Italia”.