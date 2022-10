"Bolli auto non pagati", assessore regionale dichiarato incompatibile dal Tribunale

Incompatibile con la carica di consigliere in quanto "debitore della Regione". E' quanto ha stabilito la prima sezione civile del Tribunale di Bari per il consigliere regionale e assessore al Personale Gianni Stea. Lo riporta l'Ansa, precisando che tuttavia la decisione non è immediatamente esecutiva. Bisognerà infatti attendere l'esito dell'appello che l'assessore, secondo quanto dichiarato alla stessa agenzia, "presenterà sicuramente".

La vicenda cui l'ordinanza si riferisce era stata già esaminata a dicembre scorso in Consiglio regionale, e riguarda il mancato pagamento, alla Regione Puglia, di bolli auto per circa 8mila euro. Una somma che Stea invece ha sempre assicurato di aver saldato, tanto che l'assise di via Gentile aveva già deciso di non procedere con l'incompatibilità e la decadenza dal ruolo di consigliere regionale. Nel processo, come ricorda ancora l'Ansa, la Regione non si era costituita parte civile.