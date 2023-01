"Cinghiali come i baresi, non devi guardarli negli occhi o finisce male", Borgonovo e la risposta di Decaro: "Qui ti abbracciamo"

"I cinghiali? Ho capito che sono anche suscettibili, non li devi guardare negli occhi. E' come andare a Bari in certi quartieri dove non devi guardare le persone sennò finisce male, è una cosa così". Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, è in collegamento durante la trasmissione Tagadà di La7, nella puntata del 22 dicembre. L'argomento di cui si discute è la presenza di animali selvatici, cinghiali in particolare, nelle aree urbane. Nel suo intervento, a proposito della possibile pericolosità degli esemplari, il giornalista pronuncia la frase, tracciando un parallelo tra i cinghiali e le persone "di certi quartieri" di Bari. (qui il video)

Le dichiarazioni del giornalista, fino a questo passate inosservate, sono state evidenziate da un telespettatore intervenuto telefonicamente durante una puntata della trasmissione di Telebari, 'Chiama Decaro'. Il sindaco, quindi, ha colto l'occasione per rispondere, con un sorriso, alle affermazioni di Borgonovo: "Se viene in città e ci guarda negli occhi, noi lo abbracciamo . non deve avere paura degli sguardi dei baresi, deve essere contento di venire da noi. I baresi hanno lo sguardo profondo e affettuoso, come dimostrano le tante persone che accogliamo ogni giorno e che vengono da più parti del mondo".

Le affermazioni del giornalista, intanto, sono diventate subito virali sui social, scatenando polemiche e indignazione.