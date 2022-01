Barche come camere d'albergo, in Puglia la proposta di legge per riconoscere 'l'albergo nautico diffuso'

Barche che diventano camere di hotel: il cosiddetto 'albergo nautico diffuso' al centro di un progetto di legge regionale presentato in Consiglio dalla Lega Puglia. Nello specifico il pdl prevede il riconoscimento di questa forma turistica in Puglia, "aggiuntiva e non sostitutiva, capace di attrarre nuovi flussi oltre a quelli legati alla ricettività tradizionale" spiegano in una nota.

Il testo di accompagnamento della legge: "La Puglia con il suo immenso patrimonio naturale e gli oltre 800 km di costa, può diventare un polo nazionale di sviluppo del turismo ecosostenibile, favorendo la diffusione di una vera cultura del mare. Il progetto di legge della Lega Puglia, dalla cui applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, determinerebbe invece tutta una serie di vantaggi economici: nessun consumo di risorse territoriali e attivazione di nuovi flussi di incoming soprattutto nella bassa stagione, dando al turismo nautico il ruolo di volano dell’intera destinazione turistica".

"Ci auguriamo – ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Regione Puglia, Davide Bellomo – che la nostra proposta venga accolta con favore da tutte le forze politiche e che la Giunta emani poi rapidamente, in vista della prossima stagione turistica, le direttive di attuazione disciplinanti la procedura, i criteri di classificazione e i requisiti necessari dell’albergo nautico diffuso. Il mare è la nostra ricchezza più grande. Ogni divisione tra i partiti su un tema così importante sarebbe ingiustificabile".