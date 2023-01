Primarie Pd, tappa barese per la candidata Elly Schlein: "Il mio programma contro disuguaglianze e precariato"

Davanti ad una platea di circa 300 persone radunata in una sala dell'Officina degli Esordi, la candidata alla segreteria Pd, Elly Schlein, ha dato vita alla tappa barese del suo tour politico alla ricerca di consensi per vincere la competizione interna al partito. La vice presidente della giunta dell'Emilia Romagna, come riporta l'Ansa, ha garantito il mantenimento di ottimi rapporti con Decaro ed Emiliano, nonostante i due politici baresi sostengano il suo rivale Bonaccini nella corsa alla segreteria del Pd.

La Schlein ha poi fatto gli altri candidati alla segreteria ed ha mostrato soddisfazione per l'accoglienza ricevuta nel capoluogo pugliese, dopo i riscontri positivi ottenuti nelle ore precedenti a Lecce e Taranto. La giovane politica era accompagnata dai suoi sostenitori pugliesi Loredana Capone e Francesco Boccia.

La candidata alla segreteria dem ha toccato i punti principali del suo programma politico, basato sulla lotta alle disuguaglianze ed al precariato, oltre agli investimenti per il sostegno delle persone non autosufficienti.