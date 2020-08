Il sindaco di Capurso Francesco Crudele lascia per candidarsi alle Regionali: arriva il commissario prefettizio

La Prefettura di Bari ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Capurso, a causa delle dimissioni irrevocabili del sindaco Francesco Crudele, candidato con il centrosinistra alle prossime Elezioni Regionali di settembre.

Al posto di Crudele arriverà il Commissario Prefettizio Rita Guida, per la gestione provvisoria dell'ente. In un messaggio su Facebook, Crudele ha ringraziato la cittadinanza per questi anni alla guida della comunità: "Porterò sempre nel mio cuore questi dieci anni da primo cittadino. È stato un grande onore. Grazie Capurso".