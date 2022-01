Capodanno a Bari, Carelli (M5S): "Prelievo del Comune dal fondo di riserva, ma bocciata mia richiesta di chiarire in Commissione Trasparenza"

L'intento sarebbe stato quello di ottenere dal sindaco o "dalla Assessora Pierucci o dal Direttore generale Pellegrino spiegazioni su come mai quando un artista fa un concerto allo stadio o al palazzetto paga tutto l'organizzazione, e invece qui il Comune non ha preso niente ma anzi ha pagato un bel pò di quattrini dei cittadini baresi, per l'esattezza quasi 200mila euro": ma la proposta di convocazione, relativa all'organizzazione del 'Capodanno in musica' al Petruzzelli (finito nella bufera per assembramenti e balli), portata in Commissione Trasparenza dal consigliere comunale del M5s Italo Carelli, è stata bocciata.

A riferirlo è lo stesso consigliere che in una nota attacca la maggioranza: "Oggi ho portato il tema del prelievo dal fondo di riserva in Commissione Trasparenza e magicamente si è presentata tutta la maggioranza al completo per votare no alla mia richiesta di convocazione della Pierucci e di Pellegrino. Quindi dopo il trenino di Capodanno che tanto ci ha fatto arrabbiare e vergognare, oggi abbiamo assistito al trenino di maggioranza che in maniera arrogante vuole insabbiare la trasparenza su come si spendono i soldi dei baresi".



(Lo spettacolo al Petruzzelli - Foto Francesco De Leo)