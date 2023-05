Affitti sempre più alle stelle anche a Bari, per una casa "anche mille euro al mese. Servono interventi urgenti"

Affitti sempre più alti e insostenibili anche nella città di Bari con prezzi per appartamenti oramai a livelli di guardia con la necessità di intervenire al più presto. E' quanto sottolineano, in una nota, l'assessora cittadina al Welfare, Francesca Bottalico, il consigliere comunale di Bari Bene Comune, Danilo Cipriani e il collega del Municipio 2 Giacinto Lisco e l'attivista per i diritti Francesco Longo.

"Se si prova a cercare casa in affitto a Bari attraverso i più comuni motori di ricerca - spiegano -, filtrando le ricerche fino a 600€ al mese, verranno restituite poco più di una decina di proposte. Le quotazioni per dignitosi bivani o trivani valgono oltre 800€/mese, spese escluse. Possiamo pacificamente dire che oggi, se non si possiede una casa, vivere tra quattro mura a Bari costa oltre 1.000 € al mese. Tutto questo accade in piena recessione, con i salari bloccati, con mondo del lavoro che non è connesso con i bisogni primari delle persone. Ancor più grave se si considera il pericoloso aumento degli sfratti, già iniziato durante la pandemia nonostante la moratoria prevista in tutta Italia, per morosità ma anche per finita locazione che ha portato a quasi triplicare i casi in emergenza abitativa sulla città".

"E’ alla ribalta nazionale la condizione degli affitti di Milano e Roma - aggiungono -, Bari è sulla stessa barca. L’esplosione del settore turistico in città e della richiesta di alloggi per brevi periodi ha determinato il fenomeno per cui i proprietari di seconde e terza case hanno virato le proprie rendite verso questo tipo di richiesta, rendendo insostenibile il comparto degli affitti pluriennali per famiglie. Un tema che investe , inoltre, anche la crescete difficoltà di individuare , ad esempio da parte dell’assessorato al Welfare, immobili e appartamenti privati rivolti al potenziamento di servizi rivolti all’accoglienza, al co housing per la terza età e al dopo di noi per disabili e a programmi per l’autonomia abitativa di donne vittime di violenza e cittadini vulnerabili, che pur con garanzia pubblica rimangono spesso di difficile attuazione".

"Questo fenomeno - proseguono - sta portando ad un aumento vertiginoso delle diseguaglianze sociali in città, spingendo sotto la soglia di povertà un importante pezzo di popolazione (pensiamo alle famiglie monoreddito) che va salvata e tutelata. Attualmente solo la città di Bari ha in sistema diffuso di accoglienza per emergenza abitativa di oltre 800 cittadini accolti in case di comunità e condomini sociali. Non è un periodo storico in cui si può consentire che i ricchi diventino ancora più ricchi sulla pelle dei ceti medi, poveri e degli studenti. Nel mondo studentesco l’inaccessibilità a canoni d’affitto sta di fatto ledendo il diritto allo studio, determinando un danno generazionale gravissimo, un vero tradimento a danno di chi ha deciso di rimanere a Bari, nonostante i corteggiamenti economici e sociali di altre città italiane C’è bisogno, oggi più che in passato, di tutelare le fasce deboli, di aiutarle: chi ha di più deve aiutare chi ha di meno, è nello spirito della nostra città aiutare il prossimo, non c’è più tempo per rimandare. C’è bisogno di dare piena attuazione e strumenti ad un welfare, sviluppato e cresciuto in questi anni, che riesca a ampliare i percorsi di autodeterminazione e autonomia dei cittadini più vulnerabili".

"Se da un lato è auspicabile - si legge ancora - un intervento privato che aumenti l’offerta di posti letto in città, dall’altro è urgente un intervento che vada a disciplinare il fenomeno del caro affitti, provando a contemperare le esigenze di ciascun soggetto coinvolto, dando però inequivocabile priorità alla tutela ei soggetti più deboli". "Le politiche ricettive devono essere vincenti nel tempo, devono essere sostenibili. Se Bari dovesse diventare una città ospitale ed accessibile solo per i turisti, allora Bari conoscerà fenomeni di spopolamento dei residenti verso altri comuni, di esodo di popolazione studentesca verso altri poli universitari, di decadimento del settore commerciale legato alla presenza di popolazione residenziale. Quante botteghe e negozi di quartiere potrebbero sopravvivere con una clientela legata esclusivamente ai flussi turistici? In piena pandemia lo Stato ha sostenuto giustamente imprese e comparti, ha garantito canoni di affitto, ha sostenuto tutti i deboli, quando deboli erano anche i nuovi ricchi. Quanti locatari nel 2020 erano sereni se garantiti da un inquilino che poteva pagare senza alcuna difficoltà il canone d’affitto stipulato? A distanza di qualche anno, quel sentimento straordinario della solidarietà sociale è stato schiacciato dalla logica del profitto tossico e dall’interesse privato".

"Esistono azioni in campo come la nascita della nuova Agenzia della Casa Comunale, i piani strategici comunali di contrasto alle povertà, i programmi di cohousing, housing firt e i tavoli in prefettura attivati sul tema con le varie parti sociali. Ma evidentemente questi non bastano anche alla luce dei finanziamenti in arrivo che necessitano un’attenta riflessione e programmazione. Abbiamo il dovere di intervenire e per questo chiediamo che il dibattito politico sul tema diventi centrale e prioritario e che porti a misure urgenti e concrete a sostegno delle fasce colpite, delle generazioni coinvolte" concludono.