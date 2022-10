Prezzi del gas alle stelle, c'è il sì della Regione per gli sconti: "Bollette più leggere per i pugliesi"

Sconti e riduzioni nelle bollette pugliesi per far fronte al caro energia: è quanto dovrebbe verificarsi, nei prossimi mesi, a seguito del disegno di legge approvato ieri dal Consiglio regionale che prevede misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche presenti sul territorio pugliese.

Il provvedimento riguarda il 3% del valore economico complessivo del gas importato attraverso le infrastrutture che transitano nella regione. A fare una stima economica dei vantaggi concreti in bolletta è il consigliere Pd Fabiano Amati: "Da una proiezione, che riferisco solo per orientamento, si potrebbe trattare di 314 milioni di sconti su una spesa complessiva annua delle famiglie pugliesi pari a 870 milioni", tenendo conto che "le famiglie pugliesi sono 1 milione e 500 mila, con una spesa media per famiglia di 576 euro, calcolata su febbraio 2022".

Nei prossimi giorni sarà la Giunta regionale a curare i negoziati e a ratificare le intese con le società di distribuzione e vendita del gas. Se non vi dovessero essere gli accordi entro 30 giorni, è previsto l'intervento della stessa Regione: "Un grande risultato - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci - che permetterà ai nostri territori, in cui insistono o insisteranno impianti e infrastrutture energetiche e ai cittadini di ricevere vantaggi in termini sociali, ambientali e anche economici con la riduzione del costo della bolletta".

"Un risultato - prosegue Delli Noci citato dall'agenzia Dire - che ci permetterà di accelerare il processo di transizione energetica perché essere un hub dell'energia, che è quello che questa regione si candida a diventare, significa favorire il processo di decarbonizzazione - aggiunge -, puntare sulle rinnovabili e provare ad essere energeticamente autonomi utilizzando l'energia prodotta, anche attraverso le comunità energetiche condominiali e industriali che rendano protagonisti cittadini e imprese e che restituiscano loro vantaggi concreti".