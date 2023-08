In Prefettura il tavolo sulla Cassa Prestanza. Il M5S: "Trovare sinergie per emendamento in Parlamento"

Riunione, questa mattina in Prefettura a Bari, sulla vertenza della Cassa Prestanza del Comune. All'appuntamento hanno preso parte, assieme alla prefetta Antonia Bellomo, il sindaco Antonio Decaro, il deputato del Pd Marco Lacarra, il deputato del M5S Gianmauro Dell'Olio, l’avvocato Giuseppe Carrieri delegato del viceministro Francesco Paolo Sisto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria

“Da tempo - dichiara Dell’Olio - come MoVimento 5 Stelle stiamo seguendo questa vertenza a tutti i livelli per cercare di sbloccare una situazione che vede coinvolti 1500 dipendenti. Nella riunione di oggi i sindacati hanno ribadito di aver acquisito dai parlamentari baresi di tutte le forze politiche la volontà di risolvere la questione. La maggioranza deve adesso attivarsi con la Ragioneria generale dello Stato e con il dialogo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per trovare la formula più appropriata per un emendamento da portare in legge di Bilancio, che sarà condiviso in maniera trasversale. Come forza di minoranza assicuriamo già da ora il nostro supporto, perchè non è pensabile mandare in fumo anni di risparmi di quasi 1500 dipendenti comunali".