Caos Cassa Prestanza, una mano dalla Legge di Bilancio: emendamento M5S per ristorare parte dei dipendenti

Il M5S ha inserito un emendamento alla Legge di Bilancio nazionale per il finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione: la norma, tra le segnalate e con possibilità importanti di approvazione, riguarderà anche la questione della Cassa Prestanza del Comune di Bari, garantendo un ristoro ai dipendenti di Palazzo di Città (e agli ex) "vittime dell'opaca gestione", spiega il Movimento, di parte delle somme già versate

L'emendamento è stato depositato in Commissione Bilancio alla Camera: "Purtroppo le lunghe tempistiche ispettive della Corte dei Conti - spiega il Movimento - hanno prodotto l’impossibilità di conclamare eventuali responsabilità dirette che avrebbero garantito potenziali risarcimenti e condanne, cosa che come M5S avremmo tanto auspicato".

“Seguo dall’inizio del mandato in Senato” commenta il senatore pentastellato Gianmauro Dell’Olio “la questione Cassa Prestanza insieme ai precedenti e agli attuali Consiglieri Comunali e Municipali di Bari, tanto da aver prodotto già alcuni emendamenti proposti nella precedente legge di Bilancio (dove però non è stato possibile localizzare le risorse) e nel recente decreto Agosto (l’emendamento era però inammissibile per materia)".

“Se l’emendamento dovesse passare, il Comune di Bari potrebbe finalmente porre la parola fine a una vicenda che ha creato problemi a quasi 1200 – incolpevoli - dipendenti e alle loro famiglie”, afferma il senatore Vincenzo Garruti.

“Questo è un percorso di atteggiamento costruttivo del M5S con le altre forze politiche che hanno partecipato all’incontro tematico di agosto in Comune” sottolinea l’onorevole barese Giuseppe Brescia, “e dimostra che, quando si vuole, si può convergere sui temi per risolvere situazioni cosi delicate pur mantenendo le proprie singole identità”.