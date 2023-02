Chiara Gemma entra a far parte del gruppo Ecr a Eurocamera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Da ieri (15 febbraio) nel Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei l’eurodeputata Chiara Gemma. L’europarlamentare è in viaggio da Bruxelles a Strasburgo per la plenaria, ma non si sottrae alla condivisione di un pensiero che la carica di responsabilità verso i temi di cui si fa ambasciatrice in Parlamento europeo. Chiara Gemma, professore ordinario di didattica generale e pedagogia speciale presso l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è europarlamentare dal 2019 e conduce una campagna per una nuova cultura della disabilità. La professoressa è autrice di numerosi libri e scritti scientifici e considera cruciale. Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, accogliendola tra le sue fila, passa a 64 seggi nel Parlamento europeo. In una nota la delegazione italiana del gruppo Ecr-FdI esprime letizia. Tanto ha dichiarato il neoeletto co-presidente di Ecr ed eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini. <<È questo l’avvio di una nuova fase – ha commentato Chiara Gemma - che mi vedrà contribuire con il mio lavoro parlamentare al gruppo Ecr. L’entusiasmo che contraddistingue il mio mandato è intrinseco alla consapevolezza di voler incidere sulle politiche a favore delle persone con disabilità per una società inclusiva e libera da pregiudizi e condizionamenti>>. L’europarlamentare è membro della commissione per lo sviluppo regionale nonché membro sostituto della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione speciale sul cancro. Tra i suoi impegni anche il coinvolgimento dei giovani nelle politiche europee, non ultimo per un più agile accesso nel mondo del lavoro.