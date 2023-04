La Città Metropolitana di Bari ha un nuovo vicesindaco: è Michele Laporta

Michele Laporta è stato nominato vicesindaco della Città Metropolitana di Bari. La scelta è stata ufficializzata dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro, con un proprio decreto, come previsto dall’articolo 21 dello statuto dell’Ente. Laporta, consigliere metropolitano dal 2015, già sindaco di Cellamare per due mandati, mantiene anche le deleghe in materia di Trasporti, Bilancio e Tributi.

"E’ una grande emozione, ma anche un forte senso di responsabilità ricevere questo riconoscimento – afferma Laporta -. Ringrazio il sindaco per la fiducia che intendo ricambiare proseguendo il mio impegno con maggior motivazione e determinazione. Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri metropolitani che hanno sostenuto e condiviso questa decisione. Sono convinto che, al di là delle appartenenze politiche, lo spirito di squadra che ci ha animato e ci ha contraddistinto in questi anni, continuerà a tenerci uniti e motivati a far bene, nell’esclusivo interesse dei cittadini".

Il sindaco metropolitano ha, inoltre, assegnato altre deleghe operative: al consigliere Felice Indiveri, delegato in materia di Contenzioso, si aggiunge quella all’Ambiente. Alla consigliera Alessandra Anaclerio, titolare della delega al Personale, è stata assegnata anche quella alle Attività produttive e, infine, alla consigliera Antonella Gatti è stata attribuita la delega ai Servizi alla Persona.