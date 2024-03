"Città senza confini”: costruire comunità inclusive e promuovere pari opportunità, incontro a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nel tessuto sociale e urbanistico di una città, le barriere non sono sempre visibili agli occhi di tutti. Alcuni sono costruiti con cemento e acciaio, altre con pregiudizi e discriminazioni. Tuttavia, entrambe possono ostacolare la costruzione di una comunità inclusiva e aperta a tutti. È su questo tema che si concentrerà il convegno “Città Senza Confini”, guidato dalla consigliera comunale di Bari, Silvia Russo Frattasi, presidente della Commissione Speciale per le Pari Opportunità. 🗓 Quando: Venerdì 29 marzo 🕔 Ora: A partire dalle 17:00 📍 Dove: Comitato Elettorale, Via Argiro con Angolo Piazza Umberto L’obiettivo principale di questo incontro è quello di continuare il lavoro iniziato anni fa, un lavoro che mira ad abbattere le barriere, sia architettoniche che sociali, ea promuovere pari opportunità per tutti i cittadini. ✨ Interverranno: Avv. Antonio La Scala , presidente di Gens Nova, un’organizzazione impegnata nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. La sua esperienza nel campo legale e nell’attivismo sociale sarà fondamentale per comprendere le sfide e le opportunità nella costruzione di una città accessibile a tutti. Alessandro Antonacci , socio fondatore di Zerobarriere, un progetto che si propone di eliminare gli ostacoli architettonici nei luoghi pubblici e privati. La sua visione e le sue soluzioni pratiche saranno preziose per immaginare una città senza barriere fisiche. Con la partecipazione del Candidato alle primarie per la carica di Sindaco di Bari, Vito Leccese , questo convegno sarà un’opportunità per ascoltare le proposte politiche volte a rendere la città più inclusiva e accogliente per tutti i suoi abitanti. L’evento non si limiterà a una serie di discorsi formali, ma aprirà anche un dialogo costruttivo con i cittadini presenti. Sarà un momento di condivisione di idee e di progetti, un’occasione per coinvolgere attivamente la comunità nel processo di costruzione di una città migliore per tutti. Inoltre, durante l’incontro, condividiamo gli auguri per una serena Pasqua, un momento di convivialità e di festa che ci ricorda l’importanza della solidarietà e dell’inclusione. Vi invitiamo quindi a unirvi a noi per un evento che promette ispirazione e condivisione. Insieme possiamo costruire una città senza confini, dove ogni individuo abbia le stesse opportunità di realizzare i propri sogni e contribuire al benessere collettivo. Non mancate! La vostra presenza e il vostro contributo sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.