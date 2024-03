Si è insediata la Commissione d'accesso a Palazzo di Città: tre mesi di tempo per le valutazioni

E' giunta in mattinata a Palazzo di Città la Commissione d'accesso nominata dal Ministero dell'Interno per far luce su presunte infiltrazioni mafiose nell'amministrazione cittadina. Ne dà notizia l'Ansa.

La Commissione è composta da tre componenti: Claudio Sammartino, prefetto in quiescenza, Antonio Giannelli, viceprefetto, e Pio Giuseppe Stola, maggiore dello Scico della Guardia di finanza.

La nomina della Commissione ha spiegato il Ministero dell'Interno nei giorni scorsi, "si è resa necessaria in esito ad un primo monitoraggio disposto dal Viminale" in relazione a quanto emerso nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sfociata, meno di un mese fa in 130 arresti (tra cui la consigliera comunale Maria Carmen Lorusso e il marito Giacomo Olivieri), portando anche all'amministrazione giudiziaria per Amtab, municipalizzata del trasporto pubblico urbano, in cui, secondo quanto emerso dall'indagine, ci sarebbero state infiltrazioni della criminalità..

La Commissione adesso avrà tre mesi di tempo dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, per rassegnare al prefetto le proprie conclusioni. Entro quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni, il prefetto, "sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio", invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi relativi a infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso. L'eventuale scioglimento, viene quindi disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nel caso in cui invece non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti, il Ministro dell'interno, sempre entro tre mesi dalla trasmissione della relazione, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento.