Emiliano in Commissione Antimafia il prossimo 10 maggio: "Spero audizione rassereni gli animi"

E' stata convocata per il 10 maggio, alle 10.30, l'audizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia. La decisione arriva dopo l'annullamento della prima convocazione, calendarizzata per il 2 maggio, data sulla quale Emiliano aveva comunicato la propria indisponibilità a partecipare per impegni legati alla Conferenza Stato-Regioni.

"E' una data che avevo indicato - ha dichiarato Emiliano -, nella quale sono disponibile rispetto agli impegni istituzionali. Mi auguro che l’audizione possa contribuire a rasserenare gli animi. Ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in Commissione Antimafia”.

Per l'8 maggio, alle 13,30, è stata invece calendarizzata l'audizione del Procuratore di Bari Roberto Rossi.