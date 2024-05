Audizione in Commissione Antimafia del presidente Emiliano: sconvocata la riunione del 2 maggio

La commissione Antimafia ha sconvocato la seduta prevista per giovedì 2 maggio, nella quale era stata calendarizzata la presenza del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Lo riporta l'Ansa.

La decisione è stata presa nella serata del 30 aprile. Emiliano, si era detto "indisponibile" per quella data e aveva chiesto un rinvio dell'audizione. Il governatore della Regione ha specificato la sua indisponibilità in una nota inviata alla presidente della Commissione, Chiara Colosimo: "In ogni caso, essendo mio intendimento essere audito in Commissione comunico che sono disponibile in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra" ha scritto nella lettera.