Il Consiglio regionale pugliese dice no alla Commissione d'inchiesta su emergenza Covid: bocciata proposta di Fdi

E' stata bocciata, dal Consiglio regionale della Puglia, la proposta di legge per istituire una Commissione consiliare di inchiesta e di indagine sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Puglia legata alla gestione del Covid 19. La richiesta, avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia, è stata respinta con 23 voti contrari, 16 favorevoli e due astenuti. In Commissione consiliare, spiega l'Agenzia Dire, la proposta era stata sostenuta anche dalla maggioranza, ma in Aula ha prevalso il no.

"Ho votato favorevolmente alla proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta e di indagine sulla gestione Covid 19 in Puglia, perché ritengo indispensabile un tavolo di confronto per capire come migliorare il nostro sistema sanitario", ha commentanto la consigliera del M5S Antonella Laricchia a margine del Consiglio regionale. "I problemi che abbiamo vissuto nella gestione della pandemia - continua - sono stati il sintomo di criticità già presenti. Abbiamo tutti il dovere di sederci a un tavolo e provare a risolvere questi problemi, anche perché la pandemia si spera stia per terminare, ma ci sarà una fase endemica che renderà necessario adeguare il nostro sistema a questa nuova fase"

. "Nessuno vuole negare l'utilità di un lavoro di approfondimento su quello che è accaduto nella gestione del Covid" ma "l'intento di chi ha proposto l'istituzione della commissione d'inchiesta e di indagine sulla gestione Covid 19 in Puglia, però, era diverso, ovvero avere qualche titolo sui giornali. Parliamo di una questione che va affrontata con spirito costruttivo, non strumentalizzata politicamente, per questo in aula ho votato contro la proposta e chiesto a nome del gruppo di maggioranza del M5S di riportarla in Commissione e creare una sottocommissione che analizzi in toto la gestione della pandemia, in modo da offrire un servizio davvero utile ai pugliesi, che porti ad individuare nuovi modelli sanitari e sociali", ha aggiunto il capogruppo del M5S Marco Galante.