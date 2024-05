Commissione parlamentare Antimafia, questa mattina l'audizione di Emiliano

È prevista per questa mattina, alle 10.30 a Roma, l'audizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano davanti ai membri della Commissione parlamentare di inchiesta sule fenomeno delle mafie. Il governatore pugliese sarà ascoltato nell'ambito delle vicende sul 'caso Bari' che la Commissione sta approfondendo. L'inchiesta parlamentare è partita in maniera parallela alle attività della Commissione di accesso al Comune di Bari, inviata dal ministero degli Interni per verificare l'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata nelle elezioni del 2019.

La definizione della data di audizione di Emiliano ha generato numerose polemiche: il governatore, infatti, era stato convocato dalla Commissione per il 2 maggio, ma aveva chiesto lo spostamento della data per affrontare prima la discussione, in Consiglio regionale, sulla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti.