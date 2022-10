La Commissione Trasparenza del Comune di Bari ha un nuovo presidente: eletto Ciaula (Forza Italia)

La Commissione Trasparenza del Comune di Bari ha un nuovo presidente: si tratta di Antonio Ciaula (Forza Italia) che subentra a Filippo Melchiorre, eletto con Fratelli d'Italia in Senato alle ultime Elezioni Politiche, in uscita dal Consiglio comunale proprio per occuparsi del Parlamento.

Toccava alle opposizioni, dunque, esprimere il suo successore, essendo una Commissione di garanzia che non può essere espressa dalla Maggioranza: "A seguito della indicazione unanime delle opposizioni - afferma Ciaula a BariToday - ho accettato la candidatura con grande spirito di sacrificio e per tenere unito il centrodestra. Quello che ora mi attende è un ruolo di grande responsabilità che cercherò di interpretare nell'esclusivo interesse dei baresi, in maniera asettica e fuori dalle divisioni partitiche" conclude il consigliere di Forza Italia.