Italia Viva Bari, ecco i componenti della cabina di regia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A seguito del Congresso del 15 ottobre scorso, con la nomina del Presidente della Città Metropolitana di Bari il dottor Gaetano MARVULLI. Italia Viva nomina la Cabina di Regia cosi composta: - Antonio GIAMMARELLI – VicePresidente - Patrizia DELL’ACQUA – VicePresidente con delega alla stesura del Programma BARI 2024 - Matteo CAPRIATI e Pierangelo INDOLFI – Coordinatori del Municipio 1 - Vincenzo FALSANISI – Coordinatore del Municipio 2 - Simone BULDRINI – Coordinatore del Municipio 3 - Giuseppe TRIGGIANI – Coordinatore del Municipio 4 - Antonio MILELLA – Coordinatore del Municipio 5 Con queste nomine Italia Viva, movimento politico di centro, vuole consolidare il proprio operato, per affrontare sempre più concretamente le esigenze del territorio, offrire un punto di riferimento per la difesa e la promozione dei legittimi interessi dei cittadini. Il ruolo in Cabina di Regia implica grandi impegni e responsabilità, in primis, quello di rappresentare il partito in vista delle prossime scadenze elettorali e portare un contributo innovativo di idee, risorse e iniziative in grado di arricchire non solo il dibattito politico, ma anche la visione di sviluppo del territorio, coerenti con la visione moderata, liberale, europeista e garantista. E’ nostro intento garantire ai cittadini un ruolo centrale come protagonisti attivi delle scelte e, per questo, ci impegneremo a garantire il massimo ascolto attraverso incontri pubblici per recepire i bisogni e discutere dei problemi che riguarderanno la collettività". Ciò che più ci preme è mantenere con i nostri concittadini un rapporto franco e diretto, che non può esimerci dall’essere realisti, senza false promesse elettorali e senza eccessi propagandistici. La nostra è una squadra coesa, composta di persone meritevoli, motivate, disponibili a mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Si coglie l’occasione per formulare il più sincero e sentito in bocca al lupo ai neo coordinatori.