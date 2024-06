Elezioni Comunali 2024 a Cellamare: Gianluca Vurchio rieletto sindaco

Gianluca Vurchio è stato riconfermato sindaco di Casamassima. Il primo cittadino uscente, canndidato per la lista 'Insieme per Cellamare', ha ottenuto 2.278 voti, pari al 68,68% dei voti. Michele De Santis, candidato per la lista 'Cellamare nel cuore', ha invece conseguito 1.039 voti, pari al 31,32% delle preferenze.

