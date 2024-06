Pino Giulitto è riconfermato sindaco di Bitritto. Il primo cittadino uscente, con la lista 'Bitritto Metropolitana', ha superato lo sfidante Ernesto Aresta, appoggiato dalla lista 'La Bitritto che vuoi' e viene così eletto per la terza volta come sindaco della cittadina in provincia di Bari.

