Elezioni Europee e Comunali 2024: i dati dell'affluenza a Bari e provincia nel primo giorno di voto

Si attesta intorno al 15% l'affluenza per le Europee in provincia di Bari nel primo giorno di voto. A comunicare i dati, dopo la chiusura dei seggi avvenuta alle 23, è il Ministero dell'Interno attraverso il portale Eligendo. Più alta la percentuale di votanti per quanto riguarda le Comunali: nei nove centri baresi al voto (compreso il capoluogo) l'affluenza media alle ore 23 si aggira intorno al 23 %. A Bari città si attesta al 21,43 % (il dato più basso tra i Comuni al voto per le Amministrative).

