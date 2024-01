Elezioni europee e comunali accorpate: si voterà l'8 e il 9 giugno, aumentati mandati ai sindaci dei piccoli centri

Le votazioni per europee e comunali saranno accorpate nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno. Il Consiglio dei Ministri di oggi, 25 gennaio 2024, ha approvato il decreto legge in vista delle prossime tornate elettorali continentali, amministrative e regionali. A Bari, dunque, si voterà negli stessi giorni per la scelta dei parlamentari europei e per il sindaco. In provincia si recheranno alla urne per rinnovare i consigli comunali, anche i cittadini di Binetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Turi.

Il decreto ha previsto la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti.

Nei comuni fino a 5mila abitanti, quindi, un sindaco già eletto potrà vincere le elezioni per un numero di volte consecutive illimitato, mentre nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti il numero dei mandati consecutivi diventa tre. La norma, come riporta l'Ansa, è stata commentata positivamente dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro. Il primo cittadino barese ha parlato di un superamento parziale di un "vulnus democratico", chiedendo l'estensione del provvedimento anche ai Comuni più grandi.