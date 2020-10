Seggi aperti in 4 Comuni del Barese per i ballottaggi: Conversano, Palo, Modugno e Corato sceglieranno i nuovi sindaci

Si sono aperti, alle 7, i seggi per i ballottaggi in 4 Comuni del Barese, richiamati al voto per eleggere i sindaci dopo la prima tornata di due settimane fa. Elettori chiamati alle urne a Conversano, Palo del Colle, Corato e Modugno, città da oltre 15mila abitanti dove nessuno degli elettori ha raccolto, al primo turno, almeno il 50% più uno delle preferenze.

Si potrà votare fino alle 23 di oggi e anche domani, dalle 7 alle 15. Di seguito il quadro delle sfide in programma.

A Conversano il ballottaggio sarà tra Giuseppe Lovascio (primo turno con il 36,92%) e il sindaco uscente Giuseppe Loiacono (primo turno al 23,33%) - RISULTATI PRIMO TURNO

Per la guida del Comune di Corato, invece, si sfideranno l'ex sindaco e candidato di centrodestra Gino Perrone (al 38,26%), e lo sfidante di centrosinistra Corrado Nicola De Benedittis (35,74%) - RISULTATI PRIMO TURNO

A Modugno confronto tra Nicola Bonasia (supportato da gran parte del centrodestra, 41,23%) e il candidato Fabrizio Cramarossa (sostenuto da Pd e civiche, al 40,48%) - RISULTATI PRIMO TURNO

Infine a Palo del Colle, Anna Cutrone, sostenuta da un gruppo di civiche (30,30%) sarà opposta al candidato del centrosinistra Tommaso Amendolara (al 44,96%) - RISULTATI PRIMO TURNO