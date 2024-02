Amministrative Bari 2024: i Liberali scendono in campo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

I liberali escono allo scoperto in anticipo rispetto agli altri partiti; hanno deciso di farlo contraddistinguendosi come lista solista, senza perciò logorarsi ed estenuarsi in convulse trattative sotto banco, le quali presuppongono il solito do ut des, prassi italica che va quasi sempre a scapito di un programma di governo serio, coerente e, soprattutto, realizzabile. Il candidato sindaco che si confronterà con i suoi omologhi del centro-destra e del centro-sinistra (finora impantanati nei veti incrociati delle varie correnti nonché in richieste compulsive di primarie o perentori diktat romani) è l’avvocato penalista Francesco Taurisano, 46 anni, barese d’adozione, segretario regionale di Puglia e consigliere nazionale del PLI. Tra i primi obbiettivi vi è quello di riuscire a convincere parte di quella consistente parte di baresi che da tempo hanno deciso di fare a meno del proprio diritto al voto. Per quando concerne il programma da presentare agli elettori, il partito punta a pochi ma fondamentali temi: tra questi l’economia con la creazione di un assessorato ad hoc per il marketing territoriale e il sostegno alle imprese, in particolar modo di quelle ubicate nella zona industriale con miglioria delle infrastrutture ed efficaci collegamenti con la zona portuale. Altro punto qualificante del programma è la proposta di un welfare sanitario per ogni quartiere, ovvero il potenziamento e la creazione ex novo nei quartieri ove manchino presidi di guardie mediche in grado sopperire in qualche modo alla cronica congestione dei pronto soccorso. A quello sanitario si aggiunge la proposta di un Welfare culturale, prassi riconosciuta dalla Organizzazione mondiale della Sanità, che utilizza l’Arteterapia e la cultura come strumenti di trasformazione sociale: biblioteche, teatri, musei, spettacoli dal vivo per affrontare sfide sociali come la denatalità, l’invecchiamento, le problematiche adolescenziali. Queste e altre qualificanti proposte saranno illustrate in una serie di audiovisivi dallo stesso candidato Francesco Taurisano, il quale si presenterà ufficialmente alla cittadinanza in occasione dell’importante convegno che il PLI organizzerà a Bari nella giornata del 23 marzo per ricordare la figura del liberale Antonio Martino, l’indimenticato ministro degli esteri allievo prediletto del premio Nobel Milton Friedman.