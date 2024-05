Corsa a sindaco di Bari, Tajani: "Sono ottimista, Romito ha allargato la coalizione di centrodestra"

''Sono molto ottimista anche sul risultato di Bari, conto molto sulla personalità del sindaco e sulla nostra mobilitazione di tutte le forze del centrodestra. È stato molto bravo ad allargare i confini della coalizione così come ha fatto il sindaco di Brindisi dove sembrava impossibile vincere e abbiamo vinto perché siamo stati capaci di non rinchiuderci''. Sono queste le parole, riportate dall'AdnKronos, che il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha pronunciato oggi nel corso di un'iniziativa elettorale a Bari, parlando del candidato sindaco Fabio Romito.

'"La nostra coalizione è diventata un trampolino per allargare i consensi - ha aggiunto Tajani - È lo stesso motivo per cui abbiamo vinto in Basilicata dove abbiamo allargato i confini del centrodestra e abbiamo stravinto'. Forza Italia deve essere una grande forza, rassicurante, che non promette ciò che non può mantenere, ma quando prende un impegno lo porta avanti fino in fondo per raggiungere l'obiettivo, senza rinunciare mai al successo".