La nuova bufera giudiziaria e lo stop alle primarie a Bari: il centrosinistra rischia la rottura definitiva

Le accuse di corruzione elettorale, gli arresti e le ripercussioni sulla politica, con lo stop alle primarie Laforgia-Leccese. Una giornata convulsa, quella di ieri 4 aprile, cominciata con la notizia della nuova inchiesta della Procura di Bari e conclusasi con lo strappo interno alla coalizione di centrosinistra.

Dopo i 130 arresti dell'inchiesta 'Codice Interno' a fine febbraio e le accuse che portano ai domiciliari la consigliera comunale Mari Lorusso (e in carcere il marito Giacomo Olivieri), un nuovo caso giudiziario scuote la politica locale. Giovedì 4 aprile, otto arresti: ai domiciliari finiscono, tra gli altri, il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli e Alessandro Cataldo, referente del movimento politico 'Sud al centro' e marito dell'(ormai ex) assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia. L'accusa è quella di aver fatto parte di un'associazione finalizzata alla “corruzione elettorale”, attraverso un meccanismo illecito che sarebbe stato attuato in occasione delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula, e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Triggiano. Maurodinoia, indagata con la stessa accusa e destinataria di una perquisizione, in mattinata si dimette, lasciando anche il Pd. "Ho accettato le sue dimissioni a tutela della Regione Puglia, che viene prima di tutto, anche se si è ancora in fase di indagini preliminari", afferma in una nota il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Non accettiamo voti sporchi", interviene la segretaria del Pd, Elly Schlein (attesa oggi a Bari a sostegno di Vito Leccese).

Ma la notizia della nuova inchiesta arriva anche a ridosso delle primarie del centrosinistra del 7 aprile, fissate per la scelta del candidato sindaco tra Michele Laforgia e Vito Leccese, e a poche ore dal comizio che lo stesso Laforgia ha programmato in piazza Libertà con Giuseppe Conte e Nichi Vendola. Ed è proprio il leader del Movimento 5 Stelle a parlare per primo: "Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le primarie". Una posizione che anticipa la richiesta che, poco dopo, sarà avanzata da Laforgia, affiancato da Vendola: "Chiediamo di sospendere le primarie". "Sono in campo per una nuova primavera del centrosinistra", dice ancora Laforgia dal palco parlando in piazza Libertà.

Una frenata che suscita le reazioni immediate del Pd: "Una scelta incomprensibile", dicono dal Pd nazionale, e Boccia ribadisce: "Il Pd è ufficialmente in campagna elettorale per il sindaco Vito Leccese alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Ci vediamo alle urne". Lo stesso Leccese, in una nota, replica a Laforgia: "Non prendo lezioni di legalità da nessuno e resto". "Mi rendo ancora una volta disponibile - aggiunge - a trovare insieme una soluzione unitaria. Che però non sia figlia di imposizioni, di ultimatum o di improbabili patenti di moralità". Un flebile spiraglio, in un quadro che sembra invece, almeno al momento, portare alla rottura interna. Cui si aggiunge, questa mattina, un nuovo post di Laforgia: "Le reazioni stizzose che ho ricevuto sino ad ora dimostrano che a molti non è chiara la posta in gioco, che va ben oltre il risultato delle primarie e la scelta del candidato del centrosinistra. Nelle ore in cui la Commissione di accesso sta valutando se vi sono le condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale è in gioco il futuro dell’intera città. Confido che il passare delle ore porti consiglio e induca a prendere atto della gravità della situazione, del profondo turbamento del corpo elettorale e della necessità di scongiurare qualsiasi turbativa del libero esercizio del voto, a danno, e naturalmente non a vantaggio, dei due candidati e dell’interra coalizione. Con l’auspicio che si possa arrivare finalmente a una soluzione condivisa e unitaria di tutto il fronte progressista, nell’interesse delle cittadine e dei cittadini baresi. Nel frattempo, noi andiamo avanti".

Intanto, lo strappo consumato consumato ieri va ad aggiungersi ai contrasti che, già nei mesi scorsi, avevano segnato la coalizione, anche in relazione alle stesse primarie e alla loro organizzazione. Se la ricucitura questa volta dovesse risultare impossibile, lo scenario sarà quello di un centrosinistra diviso alle urne per le Amministrative dell'8-9 giugno. A meno che prima non si verifichi l'altro scenario (che comincia ad apparire non impossibile): quello di un commissariamento del Comune e di un rinvio delle elezioni, all'esito delle verifiche in corso da parte della Commissione inviata del Ministero dell'Interno.