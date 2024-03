Laforgia all'assemblea del M5S a Bari verso le Primarie del centrosinistra: "Bari esempio" per campo progressista nazionale

"Chi partecipa alle primarie deve dare un contributo anche organizzativo e di presenza. Bari è una città che ha enormi qualità ma anche 'piccoli', per fare una battuta, problemi. Vorremmo evitare che questi 'piccoli' problemi non si presentino il giorno del voto delle Primarie e magari anche in quello delle elezioni". Ad affermarlo è Michele Laforgia, candidato alle Primarie del centrosinistra per le Comunali di Bari 2024 in programma il 7 aprile, e che vedono anche Vito Leccese in campo (e che ieri ha inaugurato il suo comitato di via Argiro) Laforgia è intervenuto all'assemblea del M5S che si è svolta nel suo quartier generale elettorale di via Melo. I pentastellati, infatti, rappresentano una delle entità politiche che sostiene Laforgia assieme a numerose associazioni e partiti di sinistra, nonché di centro e una piccola parte del Pd.

L'appuntamento visto la presenza anche del numero due del M5S, Mario Turco, vicepresidente nazionale, nonché dei coordinatori regionali e del Barese, Leonardo Donno e Raimondo Innamorato. Laforgia, intervistato dai giornalisti, ha parlato del cammino verso il 7 aprile: "E' l'ultimo giorno utile - ha detto - per farle. Ad ora non ci sono più tensioni e si stanno stabilendo le regole. Chi vincerà sarà il candidato di tutto lo schieramento. Penso che non solo verrà a votare la base del M5S ma anche tutti gli elettori del centrosinistra e un pezzo importante della città. Stiamo parlando di un momento, per quanto discutibile nelle regole e tormentato per come ci siamo arrivati, di esercizio della democrazia. Volevamo trovare un accordo, non l'abbiamo trovato e andiamo a votare"

Sulle questioni legate alla consultazione, Laforgia afferma che "il voto fai da te non è semplice. Le esperienze del passato non sono tutte positive" e ribadisce l'importanza di un'organizzazione efficiente. Le Primarie, in ogni caso, segnano per Laforgia un punto importante: "Si tratta di un percorso sostenuto da tutto il campo largo o campo giusto che dir si voglia. Abbiamo tutti deciso di stare, comunque andrà il risultato, dentro l'alleanza progressista e questo è positivo. Se" a livello nazionale "prendessero esempio da Bari - rimarca - le cose potrebbero forse andare meglio".