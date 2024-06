Gasparri a Bari per Romito: "Sulla città un sistema di potere, serve un ricambio"

Maurizio Gasparri torna a Bari per sostenere il candidato del centrodestra, Fabio Romito, in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno. In mattinata, il senatore di Forza Italia ha partecipato a un incontro nel comitato elettorale del centrodestra. "Siamo qua - ha detto Gasparri - per sostenere l'amico Romito che ha avuto il coraggio di sostenere questa non facile battaglia, e lo ringrazio per la passione e l'impegno. Nulla è scontato, sono qua per un appello al voto a Bari e poi a Lecce perché riteniamo questi due ballottaggi possibili e contendibili".

Ma Gasparri è anche tornato sulle vicende che nei mesi scorsi hanno interessato la città di Bari, a cominciare dalle inchieste giudiziarie, su cui già in passato si era espresso, ribadendo dubbi e rinfocolando le questioni sollevate. "Io ho assistito all'audizione in Antimafia di Emiliano, e non mi ha convinto", ha detto il senatore azzurro. "Poi c'è stata anche l'audizione del procuratore di Bari, che è secretata, mi limito a dire da settimane che vedendo quell'audizione ho capito perché qui a Bari le cose vanno in un certo modo, non aggiungo altro perché è secretata, ma ho capito perfettamente perché a Bari un presidente di Regione può destituire uno a poche dall'arresto e dire che è stata una combinazione fortuita, quindi io su questo caso sono assolutamente non soddisfatto", ha detto ancora Gasparri, che ha poi nuovamente citato una serie di questioni già note, come quella, già sollevata nei giorni scorsi dal centrodestra, dei presidenti di seggio "sostituiti dal gabinetto del sindaco" e quella delle presunte infiltrazioni nelle Municipalizzate, per finire anche alle parole di don Angelo Cassano riferite al ministro Piantedosi.

"Io credo che ci sia un grumo di potere che suggerisce un ricambio, quindi l'appello ai cittadini di Bari di non rassegnarsi. C'è un sistema di potere - ha proseguito - che non è detto sia illegale ma che pesa su questa città, che io mi auguro abbia una scossa di libertà, di ricambio, e voglia eleggere un sindaco giovane, che esprime un altro orientamento politico, generazionale, comportamentale".

Tra le altre questioni sollevate da Gasparri anche quella del mancato apparentamento formale tra Laforgia e Leccese per il ballottaggio: "Tecnicismi che non sono illegali ma sono un modo per occupare di qua e di là - ha detto Gasparri - L'opposizione ha dei posti di garanzia che dovrebbe dividere, se vincesse Leccese, con quelli che votano Leccese e si fingono d'opposizione". "Stanno cercando di barare - ha detto ancora Gasparri - e quindi io vedo tutto un insieme, stanno proprio occupando tutto".