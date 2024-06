Ballottaggi Comunali 2024: i dati dell'affluenza definitiva a Bari, Putignano e Santeramo

Mentre si attendono i primi dati sullo spoglio (qui la diretta di BariToday con tutti gli aggiornamenti), arrivano le percentuali relative all'affluenza definitiva alle urne per questo secondo turno delle Comunali 2024.

A Bari, l'affluenza si conferma in netto calo rispetto al primo turno (quando si votava anche per le Europee): la percentuale di votanti per il ballottaggio si è fermata al 37,53 (al primo turno era stata del 58,17%.

Calo più contenuto a Putignano, dove l'affluenza per il ballottaggio è stata del 60,42% (contro il 70,22% del primo turno) e a Santeramo, dove la percentuale di votanti è stata pari al 50,55% (contro il 66,39% del primo turno).