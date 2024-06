Verso il ballottaggio, i ministri Zangrillo e Valditara a Bari per Romito: "Fabio candidato ideale, persona legata al territorio"

A pochi giorni dal ballottaggio, prosegue la calata di big a Bari a sostegno di Fabio Romito. Dopo il ministro Sangiuliano ieri, oggi per sostenere il candidato sindaco del centrodestra sono arrivati il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara.

"Fabio Romito rappresenta il profilo ideale dei candidati del centrodestra, una persona che è legata al suo territorio, una persona che ha maturato importanti esperienze dal punto di vista amministrativo. Chi si candida per assumere una responsabilità cosi rilevante è una persona che non può essere improvvisata. Fabio risponde a questi requisiti. Sento la responsabilità di aiutare la Puglia e Bari ad avere una pubblica amministrazione che funziona", ha detto, come riporta l'Ansa, Zangrillo, partecipando a un incontro elettorale insieme a Romito, al vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Nel pomeriggio, invece, è stata la volta del ministro Valditara, che con Romito ha partecipato a un appuntamento a San Girolamo. Valditara ha ricordato "le risorse enormi" stanziate dal governo "per il Mezzogiorno, la Puglia e Bari" con il programma Agenda Sud, rispondendo alle critiche sull'autonomia differenziata: "I Lep, livelli essenziali della prestazione, resteranno sempre in capo allo Stato e saranno uguali in tutta Italia", ha detto Valditara che ha poi precisato di essere arrivato a Bari "a sue spese per fare politica e a sostegno di Fabio Romito, non con i soldi dello Stato".

Domani, invece, a Bari per Romito è atteso Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.