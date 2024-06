Comunali Bari 2024: come si vota al ballottaggio per sindaco e presidenti di Municipio

Bari torna alle urne per il ballottaggio. Si vota domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. I cittadini dei Municipi 3 e 5, oltre che per il nuovo sindaco, sono chiamati a votare al secondo turno anche l'elezione dei rispettivi presidenti di Municipio.

Ma come si vota al secondo turno? Nel ballottaggio il voto può essere espresso unicamente per uno dei due candidati alla carica di sindaco, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

Per i Municipi (in questa tornata elettorale sono chiamati al secondo turno il 3 e il 5) il modello di scheda per il ballottaggio è analogo a quello previsto per il turno di ballottaggio per le elezioni del sindaco. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.