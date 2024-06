Comunali 2024 a Bari, ballottaggio Leccese-Romito: lo spoglio e i risultati in diretta

Si chiudono alle 15 i seggi per i ballottaggi delle Comunali 2024. A Bari (così come, in provincia, a Santeramo e Putignano) partiranno quindi le operazioni di spoglio per l'elezione del nuovo sindaco, che BariToday segue con aggiornamenti in diretta sui risultati.

In attesa di capire chi prenderà il posto di Antonio Decaro, tra Vito Leccese, candidato del centrosinistra, e Fabio Romito per il centrodestra, un primo dato è quello sull'affluenza, che nella giornata di ieri si è attestata su percentuali molto basse: a Bari ha raggiunto all'incirca il 27%. A Bari, inoltre, sono al ballottaggio anche le presidenze del Municipio III (la sfida è tra Luisa Verdoscia per il centrosinistra e Filippo Colonna per il centrodestra) e del Municipio V (in campo Krizia Colaianni per il centrodestra e Maria Morisco per il centrosinistra).

In provincia, lo spoglio deciderà chi sarà il nuovo sindaco di Putignano, tra l'uscente Luciana Laera e lo sfidante Michele Vinella, e a Santeramo, dove sono in campo Vincenzo Casone per il centrosinistra e Nunzio Zeverino per il centrodestra.