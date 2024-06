Ballottaggio per l'elezione del sindaco, Laforgia ribadisce l'appoggio a Leccese: "Lavoreremo per un programma comune"

"Ci presenteremo uniti il 23 e 24 giugno e resteremo uniti anche dopo, al governo della città". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, Michele Laforgia, ribadendo il suo appoggio a Vito Leccese nel ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Bari.

"Abbiamo dichiarato pubblicamente e da tempo che, non essendo riusciti a concordare una candidatura unitaria, entrambi abbiamo accettato la candidatura a Sindaco allo scopo non di dividere, ma di unire e allargare la coalizione delle forze progressiste - spiega Laforgia - Sin da subito, pertanto, sottoscriveremo il patto per la legalità e, partendo dai rispettivi programmi, lavoreremo per condividere un programma comune che possa rappresentare l’intera coalizione, in coerenza con le proposte che abbiamo avanzato al momento della presentazione delle liste e in campagna elettorale per una città più giusta, più inclusiva, più sostenibile e più verde. Con l’intesa, subito dopo il voto, di costruire insieme a tutte le componenti della coalizione progressista, con criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità, la squadra per garantire alla città il miglior governo possibile".