Comunali 2024, ballottaggio a Bari: si vota anche oggi, seggi aperti fino al 15

Sono nuovamente aperti dalle 7 di questa mattina i seggi per i ballottaggi delle elezioni Comunali 2024: si potrà votare fino alle 15. Dopo la chiusura dei seggi, avranno inizio le operazioni di spoglio, che BariToday seguirà in diretta con aggiornamenti e notizie in tempo reale sui risultati.

A Bari si sfidano tra Vito Leccese, candidato del centrosinistra (riunitosi dopo la divisione che al primo turno aveva visto in campo anche Michele Laforgia, ora schierato a sostegno di Leccese) e il candidato del centrodestra Fabio Romito. Al primo turno, Leccese ha totalizzato il 48,02% dei consensi (pari 73.735 voti), mentre Romito ha conseguito il 29,12% delle preferenze (pari a 44.709 voti).

Intanto la prima giornata di voto è stata caratterizzata, oltre che da denunce e polemiche, innanzitutto da un'affluenza molto bassa, che a Bari si è attestata al 27% circa, molto distante dal 47,80% registrato al primo turno. Si attende di capire cosa accadrà oggi. Più alta invece l'affluenza negli altri due Comuni della provincia al voto per il ballottaggio, Putignano e Santeramo. QUI TUTTI I DATI SULL'AFFLUENZA DI IERI

Oltre che per il nuovo sindaco, vanno al voto per il ballottaggio anche i Municipi 3 e 5, per l'elezione del presidente. Nel Municipio 3 (San Paolo, San Girolamo, Stanic, Villaggio del Lavoratore, Fesca, Marconi) la sfida vede in campo Luisa Verdoscia, candidata del centrosinistra che al primo turno ha ottenuto il 47,47% dei voti (9.550 preferenze), e Filippo Colonna per il centrodestra (33,10%, pari a 6.660 voti, al primo turno). Nel Municipio 5 (Santo Spirito, Palese, San Pio, Catino), il ballottaggio è tra Maria Morisco per il centrosinistra e Krizia Colaianni per il centrodestra: le due candidate hanno ottenuto rispettivamente il 49,17% dei voti (7.210 preferenze) e il 35,60% (5.219 voti) al primo turno.

BALLOTTAGGIO: COME SI VOTA PER SINDACO E MUNICIPI

Per votare, è necessario recarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento valido. Nel caso si abbia necessità di rinnovare o duplicare la tessera elettorale, sono previste aperture straordinarie degli uffici comunali (QUI SEDI E ORARI).

I ballottaggi in provincia

Per quanto riguarda la provincia, sono due i Comuni del Barese chiamati al voto per il ballottaggio: Putignano e Santeramo. A Putignano, sono in campo la sindaca uscente Luciana Laera, e lo sfidante Michele Vinella (I DATI DEL PRIMO TURNO). A Santeramo, si affrontano al secondo turno Vincenzo Casone per il centrosinistra e Nunzio Zeverino per il centrodestra (I DATI DEL PRIMO TURNO).