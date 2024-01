"Per Bari un candidato sindaco della società civile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un candidato Sindaco della società civile I promotori del Patto Civico per Bari, Luigi Barnabà segretario del partito politico “Noi Moderati” e Luigi Cipriani segretario del movimento civico “Riprendiamoci il futuro”, questa mattina hanno incontrato i rappresentanti di numerose realtà civiche locali e di movimenti territoriali per scrivere insieme i punti salienti di un programma politico pragmatico, per superare i problemi di una città degradata e abbandonata soprattutto nelle periferie. Bari merita di essere governata concretamente ascoltando i problemi dei baresi come stiamo facendo con i Gazebo, promossi da Noi Moderati, per scrivere il programma con i cittadini che saranno i veri protagonisti delle prossime elezioni amministrative. Con gli amici del movimento Popolo della Famiglia, movimento siAmo il Sud, associazione Ital, movimento Costituente Democratica Liberale, il lavoro prosegue. Abbiamo realizzato, insieme, un programma politico amministrativo chiaro e condiviso, alternativo all’offerta del centrosinistra, che ponga al centro dell’attività politica le esigenze delle persone: la sicurezza con la lotta alla microcriminalità, il sostegno alle famiglie, l’aiuto alle giovani coppie in difficoltà, più asili nido, attenzione ai più deboli, eliminare le discrasie nelle periferie portando più servizi e sottraendo alla criminalità il controllo del territorio, la pulizia e il decoro della città, attrarre nuovi investimenti e rilanciare l’economia sociale di mercato, lavoro per i giovani, infrastrutture, viabilità e trasporti pubblici degni di una città europea, sono solo alcuni dei punti programmatici sui quali siamo pronti, con proposte concrete e velocemente attuabili, quando saremo alla guida dell’amministrazione della città con una coalizione di centro destra dopo vent’anni di inerzia di centro sinistra. Siamo pronti ad intervenire su tutte le reali necessità dei cittadini e della città sapendo perfettamente che le sfide, sul piano sociale e culturale, diventeranno sempre più complesse. Noi Moderati e Riprendiamoci il futuro, intendono contrastare l’immobilismo di questa classe politica puntando su figure nuove, espressione del panorama produttivo, del mondo delle professioni, del mondo del lavoro, del mondo del terzo settore, portatrici dei valori di rinnovamento e meritocrazia. Siamo lealmente e concretamente nella coalizione di centrodestra con la nostra storia, i nostri valori, con i nostri percorsi di vita. Porteremo, come tutti gli altri, sul tavolo di centrodestra, il nome del candidato sindaco che secondo noi meglio possa rappresentare la città, i nostri valori, i nostri ideali, i nostri progetti. Un candidato sindaco efficiente, vicino alla vita delle persone, capace di far sentire l’emozione di appartenere ad una comunità, che proviene dalla società civile, che è in grado di rappresentare tutta la coalizione, che sa fare sintesi. Un candidato che sottoporremo all’attenzione della coalizione di centrodestra composta da una classe dirigente valida e politicamente preparata, che non si impalla, che sa fare gioco di squadra e segnare nella porta avversaria. La posta in gioco è molto alta, siamo sicuri della lealtà e della correttezza di tutti gli alleati così come siamo certi che vinceremo le prossime elezioni amministrative. Luigi Barnabà - Noi Moderati Luigi Cipriani - Riprendiamoci il futuro