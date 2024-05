Comunali a Bari, tre candidati 'impresentabili' per la Commissione Antimafia

Ci sono anche tre candidati baresi tra gli undici in corsa per le Comunali in Puglia giudicati 'impresentabili' dalla commissione Antimafia alla luce delle verifiche svolte in base al codice di autoregolamentazione. E' stata la stessa Commissione a rendere noti oggi i nomi.

Due dei candidati, uno di centrodestra e l'altro di centrosinistra, entrambi in corsa per la carica di consigliere municipale, sono risultati, dalle verifiche della Commissione, rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta. Si tratta di Sigismondo Colasuonno, candidato nella lista Decaro per Bari (nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Vito Leccese) e di Luigi De Nittis, candidato nella lista di Fratelli d'Italia (a supporto del candidato sindaco Fabio Romito). Il terzo candidato indicato dalla Commissione è Gaetano Telegrafo (lista Agorà per il Consiglio comunale con Romito),il quale secondo quanto emerso dalle verifiche della commissione ha riportato una condanna in primo grado (pende Appello) per bancarotta fraudolenta.

Il candidato Colasuonno rinuncia

A proposito di Colasuonno, in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Leccese si legge che "il candidato, su richiesta del coordinatore della lista, si è autosospeso dalla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno per l’elezione a consigliere municipale, rinunciando alla candidatura invitando i suoi elettori a non votarlo e rivolgendo le sue scuse alla coalizione per aver omesso di riferire, quando gli era stato richiesto, del rinvio a giudizio disposto il 12 gennaio scorso. Colasuonno ha spiegato che, non trattandosi di un reato contro la pubblica amministrazione, aveva erroneamente ritenuto questa notizia non suscettibile di interesse anche perché riguardante fatti privati legati alla sua vita lavorativa per i quali avrà modo di chiarire la sua posizione in giudizio. Si precisa inoltre che, dai documenti presentati all’atto della candidatura, come da norma di legge, e in particolare dal certificato del casellario giudiziale, non era in nessun modo indicata la circostanza di cui sopra, trattandosi di mero rinvio a giudizio per un presunto reato ancora da accertare e non di una condanna".