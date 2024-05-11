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Comunali 2024 Bari, lista Bari Città d’Europa: i candidati

BariToday
Redazione 11 maggio 2024 17:18

ALTINI CLAUDIO 
CAMPANILE MARIACRISTINA 
CATACCHIO GIOVANNA 
CONTE CLELIA 
D’ALANO VITO 
D’AMORE GIORGIO 
DELL’ACQUA PATRIZIA 
DELLE FOGLIE DAVIDE 
DONZì ANGELO MICHELE 
FERRANTE ROSA 
FRANCO STEFANO 
GELAO TOMMASO 
GIRONE ANTONIA 
INDOLFI PIERANGELO 
LAFORGIA VERA 
LAVOPA PASQUALE 
LOPONTE LUCIANA 
MAGGI NICOLA 
MARTIRADONNA MARIAGRAZIA 
MASSAFRA LOREDANA 

MATTIA CHIARA 
MENDOZZI MANUELA 
PANGIA LUCIA 
PASSAQUINDICI ANNALINDA 
PERRONE ANTONIO 
PISANI NICOLÒ
QERRETI DENIL 
RAFFAELE CECILIA 
ROSSIELLO ANTONIO 
RUVOLO NICOLA 
SCIANATICO NICOLA 
SURICO MARIA 
TEDESCO GIUSEPPINA IMMACOLATA 
VIRGILIO GIUSEPPE 
VITALE ANTONIA 
ZACCARO GIUSEPPE

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