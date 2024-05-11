Comunali 2024 Bari, lista Bari Città d’Europa: i candidati
ALTINI CLAUDIO
CAMPANILE MARIACRISTINA
CATACCHIO GIOVANNA
CONTE CLELIA
D’ALANO VITO
D’AMORE GIORGIO
DELL’ACQUA PATRIZIA
DELLE FOGLIE DAVIDE
DONZì ANGELO MICHELE
FERRANTE ROSA
FRANCO STEFANO
GELAO TOMMASO
GIRONE ANTONIA
INDOLFI PIERANGELO
LAFORGIA VERA
LAVOPA PASQUALE
LOPONTE LUCIANA
MAGGI NICOLA
MARTIRADONNA MARIAGRAZIA
MASSAFRA LOREDANA
MATTIA CHIARA
MENDOZZI MANUELA
PANGIA LUCIA
PASSAQUINDICI ANNALINDA
PERRONE ANTONIO
PISANI NICOLÒ
QERRETI DENIL
RAFFAELE CECILIA
ROSSIELLO ANTONIO
RUVOLO NICOLA
SCIANATICO NICOLA
SURICO MARIA
TEDESCO GIUSEPPINA IMMACOLATA
VIRGILIO GIUSEPPE
VITALE ANTONIA
ZACCARO GIUSEPPE