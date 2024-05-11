Comunali 2024 Bari, lista Conca per Bari: i candidati
FORNARELLI DETTO CONCA RICCARDO
TACCOGNA ALESSANDRA
D'ALESSIO GIUSEPPE
VITONE GIANGIACOMO
VOLPE ANTONIO
FANELLI FABIO
CHIMENTI DETTA TANIA GAETANA
CALLEA FILIPPO
POLIERI VITO
BUTUNOI ANA MARIA
CASCIABANCO DOMENICO
CASSOTTI IOLANDA
COLONNA GIUSEPPE
COSTANZA FRANCESCO
D'ADDARIO DETTO STEFANO VITO
GRAMEGNA GIUSEPPE DOMENICO
LEPORE MAURIZIO
LISO FRANCESCO
MANICONE ANNA LISA
MARINO LUCA
NICOLETTI ANGELA
SALESIANO FILOMENA
TARDIO CINZIA
VALERIO GAETANO