rotate-mobile
Sabato, 11 Maggio 2024
Sereno Sereno
Accedi
Comunali Bari 2024

Comunali 2024 Bari, lista Forza Italia: i candidati

BariToday
Redazione 11 maggio 2024 17:19

ARCANO ANTONIO detto MAX
BELLOMO CECILIA
BUONO MASSIMILIANO
CAMPESE FABIO
CAPONIO MARA
CARRIERI GIUSEPPE
CIOCE MICHELE
COLAIANNI FRANCESCA 
CUTRI' VINCENZO
DI NARDO EUFEMIA
DI PAOLA AURELIO
FANELLI VINCENZO 
FERRARI MARIA
FICARELLI ROSA
FINO LUIGI ANTONIO
FIORE CHRISTIAN GIUSEPPE
GIAMMARIA ROSA
GIOVINE PAOLO ALFREDO
IANNONE FRANCESCO 
LORUSSO GABRIELLA
MARI GIOVANNI
MASSARI ELENA DETTA ELENA
MASSARI RITA DETTA RITA
MERCOLEDISANTO GIUSEPPE
PACIFICO ROBERTA
PERRUGGINI ANTONIO
POLIGNANO GIAMPIERA
POLISENO RINO DETTO RINO
RAPANA' MICHELE
SBORGIA MARIA EMANUELA
SCELSI ANGELA
SOGLIA GABRIELLA
STRUSI RITA
TAURINO PAOLO
TIERI ANDREA 
VACCA TIZIANA

© Riproduzione riservata

BariToday
Redazione 11 maggio 2024 17:19
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comunali 2024 Bari, lista Forza Italia: i candidati

BariToday è in caricamento