Comunali 2024 Bari, lista Forza Italia: i candidati
ARCANO ANTONIO detto MAX
BELLOMO CECILIA
BUONO MASSIMILIANO
CAMPESE FABIO
CAPONIO MARA
CARRIERI GIUSEPPE
CIOCE MICHELE
COLAIANNI FRANCESCA
CUTRI' VINCENZO
DI NARDO EUFEMIA
DI PAOLA AURELIO
FANELLI VINCENZO
FERRARI MARIA
FICARELLI ROSA
FINO LUIGI ANTONIO
FIORE CHRISTIAN GIUSEPPE
GIAMMARIA ROSA
GIOVINE PAOLO ALFREDO
IANNONE FRANCESCO
LORUSSO GABRIELLA
MARI GIOVANNI
MASSARI ELENA DETTA ELENA
MASSARI RITA DETTA RITA
MERCOLEDISANTO GIUSEPPE
PACIFICO ROBERTA
PERRUGGINI ANTONIO
POLIGNANO GIAMPIERA
POLISENO RINO DETTO RINO
RAPANA' MICHELE
SBORGIA MARIA EMANUELA
SCELSI ANGELA
SOGLIA GABRIELLA
STRUSI RITA
TAURINO PAOLO
TIERI ANDREA
VACCA TIZIANA