Comunali 2024 Bari, lista Fratelli d'Italia: i candidati
ABRESCIA MATTEO
AUTERI ELENA
ATTANASIO (detto TOMMI) TOMMASO
BALDUCCI ANNA
BELLOMO ANTONELLA
BELVISO SERGIO SAVERIO
CALISI NICOLA
CAMPOBASSO (detto GERMANO) GERMANO
CELLAMARE (detto SIMONE) LUIGI SIMONE
CENTOLA MAURIZIO
CIAULA ANTONIO
CICCIOMESSERE (detto CICCIO) (detto MESSERE) LUCA
CONTESSA GIUSEPPE
CURIONE (detto DUCCIO) ONOFRIO
DE CHIRICO (detto TONY) ANTONIO
DEGENNARO ANNA
DE MARZO LAURA
DI CANDIA MICHELE
FERSINI FRANCESCA
GIORDANO GIUSEPPE
GUIDO (detto TONY) ANTONIO
LORUSSO (detta MARIELLA) MARIA
LUMIERI CRESCENZIO
MAGRONE (detto FRANCO) FRANCESCO
MARZULLI (detta ANTONELLA) ANTONIA
MATTIA (detta ANGELA) ANGELA RITA
MELINI IRMA
NAVACH (detta GIORGIA) GIORGIA
SABATO OLIMPIA
SALTINO CINZIA
SCARAMUZZI ANGELO
SOLAZZO EMILIO
TESTINI ANTONIO
TRAVERSI (detto GIANCARLO) GIOVANNI
VENTURA (detto FRANCO) FRANCESCO SAVERIO
VIGGIANO (detto PINO) GIUSEPPE