Comunali 2024 Bari, lista Noi moderati - Riprendiamoci il Futuro: i candidati
ALBANESE LUCIO
ANGIULI AZZURRA
ANNOSCIA ANTONIO
ANTONICELLI FRANCESCO PAOLO detto CICCIO
BABUDRI LUCIO
BELVISO ANTONIA detta TONIA
BOTTALICO GIUSEPPE
CARRASSI COSIMO DAMIANO
CARRASSI SAMANTHA detta SAM
CASTORO VITANTONIO
CIPRIANI LUIGI detto GINO
COLONGO ALDO
DE CICCO ANTONIO detto TONI
DENTAMARO SERAFINA detta SERENA
DI SARIO FRANCESCO
FERRANTE COSIMO DAMIANO
FINEO ROSA
GAMBACORTA MICHELE detto MICHI
GJUZI MIRELA detta SOLE
GUARRACINO LUISA
LADISA SEBASTIANO
MARTELLI GIUSEPPE detto BEPPE
MASELLI CARMELA detta CARMEN
MONGELLI ANTONIO
PANZA MERCEDES
PERRELLI NICOLA
PETROSILLO LUCIANA
PIEPOLI DANIELE
POLIERI PIETRO
PULITO FRANCESCO
RICCO GAETANO
SIFANNO MARIA detta MARIELLA
SISTO CHANTAL
SHAPOVAL YULIA detta GIULIA
VELOCE MICHELE
ZAPPARELLI NANCY