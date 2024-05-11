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Comunali 2024 Bari, lista Pensionati Invalidi e Giovani Insieme: i candidati

BariToday
Redazione 11 maggio 2024 17:06

CORALLO FRANCESCO 
AIELLO MASSIMILIANO
NITTI PATRIZIA
TOMEI FRANCESCO
IACOBELLIS VITA MARIA ANNA
CRO STEFANO
DI STASI ANGELA
DE CANDIA MICHELE
TRIZIO ANNAMARIA
TANZI ROBERTO 
BARBONE EMANUELE
TETRO GIOVANNI
LUISO PIETRO 
PRUDENTE FRANCESCA 
PALUMBO VITO
GIANNATASIO ALESSIO
ESPOSITO PAOLO
CECERE GIANLUCA
BERGAMASCO BRUNA
VENUTI ELVIRA
SPERANZA FRANCESCA
SEMERARO NICOLETTA 
SANTORUVO EMANUELE
RUTA GIOACCHINO
POMPONIO ANTONIA
COCCIA EMILIA

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