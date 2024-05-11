Comunali 2024 Bari, lista Pensionati Invalidi e Giovani Insieme: i candidati
CORALLO FRANCESCO
AIELLO MASSIMILIANO
NITTI PATRIZIA
TOMEI FRANCESCO
IACOBELLIS VITA MARIA ANNA
CRO STEFANO
DI STASI ANGELA
DE CANDIA MICHELE
TRIZIO ANNAMARIA
TANZI ROBERTO
BARBONE EMANUELE
TETRO GIOVANNI
LUISO PIETRO
PRUDENTE FRANCESCA
PALUMBO VITO
GIANNATASIO ALESSIO
ESPOSITO PAOLO
CECERE GIANLUCA
BERGAMASCO BRUNA
VENUTI ELVIRA
SPERANZA FRANCESCA
SEMERARO NICOLETTA
SANTORUVO EMANUELE
RUTA GIOACCHINO
POMPONIO ANTONIA
COCCIA EMILIA