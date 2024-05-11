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Comunali 2024 Bari, lista Romito sindaco: i candidati

BariToday
Redazione 11 maggio 2024 17:37

ACCETTURA SIMONA RITA

AMORUSO VALERIA

ANTONACCI ORIANA

CARDONE CLARA

CAZZATO LUIGI

COLUCCI ROSANGELA

CORNARO  MARCO

CRESPO ANA IRENE

D'ADDABBO LUCA

DE LUCA  GIUSEPPE

DI FONTE LUIGI

FAZIO CONCETTA

FERRIERI FRANCESCO

FOGGETTI  DOMENICO

FORNARELLI TERESA

FORTUNA IMMACOLATA

GUARAGNO VINCENZA

IANDOLO CARMINE

ISMAILI  FABIOLA

MANZARI FRANCESCO

MARCHITELLI GERARDO

MARZILIANO CHIARA

MONACO GIUSEPPE

MONNO LUIGI

MORETTI NICOLA

NACCI GIORGIA

PATRUNO CARLO

PICCOLI ANNALAURA ASSUNTA

PUGLIESE ANTONIO

RANIERI ANDREA CRISTIAN

ROGLIERO  MAURIZIO

STEFANI'  CRISTIANO

TARANTINI  MINA

VERNOLE GIACOMO

VISAGGIO CLAUDIO TOBIA

ZITO ADRIANA


 

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