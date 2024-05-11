Comunali 2024 Bari, lista Romito sindaco: i candidati
ACCETTURA SIMONA RITA
AMORUSO VALERIA
ANTONACCI ORIANA
CARDONE CLARA
CAZZATO LUIGI
COLUCCI ROSANGELA
CORNARO MARCO
CRESPO ANA IRENE
D'ADDABBO LUCA
DE LUCA GIUSEPPE
DI FONTE LUIGI
FAZIO CONCETTA
FERRIERI FRANCESCO
FOGGETTI DOMENICO
FORNARELLI TERESA
FORTUNA IMMACOLATA
GUARAGNO VINCENZA
IANDOLO CARMINE
ISMAILI FABIOLA
MANZARI FRANCESCO
MARCHITELLI GERARDO
MARZILIANO CHIARA
MONACO GIUSEPPE
MONNO LUIGI
MORETTI NICOLA
NACCI GIORGIA
PATRUNO CARLO
PICCOLI ANNALAURA ASSUNTA
PUGLIESE ANTONIO
RANIERI ANDREA CRISTIAN
ROGLIERO MAURIZIO
STEFANI' CRISTIANO
TARANTINI MINA
VERNOLE GIACOMO
VISAGGIO CLAUDIO TOBIA
ZITO ADRIANA