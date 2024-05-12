Comunali 2024 Bari, lista Udc-Prima l'Italia: i candidati
ANDRIOLA GIUSEPPE
BARRACANE LUCIA
BISCOTTI NICOLA
COCCOLO GUIDO
DE BENEDICTIS ANTONELLA
DE MARCO GIULIA
DE NICOLÒ ANNARITA
DELL'OMO EVA
DI GIORGIO GIUSEPPE DETTO PINO
FANELLI MIRIAM
FAVIA GRAZIANA
GATTI LUISA
GERNONE LUCA
INTRANO' LORETA
IULIANO MARIA TERESA
LACATENA GIOVANNI
LAPENNA ALESSANDRO
LATRONICO ANTONIO
MICUNCO GIOVANNI
NEVIERA GIUSEPPE
PATRUNO GILDA
PESCE GIANFRANCO
PORCELLI STEFANIA
SALVATORE ANTONIO
SANSEVERINO CHRISTIAN
SCIACOVELLI DOMENICO DETTO MIMMO
SETTANNI DONATA
SIFANNO PAOLO
SINESI ROSARIA DETTA ALESSANDRA
SISTO INES
TAIANO ANTONELLA
TEDONE FRANCESCA
TISTI COSIMA
TRICARICO CECILIA DETTA LIA
VENTRELLA ROSITA
VOX DAVIDE
ZAMBETTA ANTONIA DETTA ANTONELLA