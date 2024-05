Cinque candidati sindaci e ventisei liste depositate: al via la corsa a sindaco di Bari

Ventisei liste per cinque aspiranti candidati al ruolo di sindaco di Bari: sono scaduti (questa mattina alle 12) i termini per depositare gli elenchi in vista delle Elezioni Comunali in programma l'8 e il 9 giugno prossimi. In corsa per la guida di Palazzo di Città ci sono, ufficialmente, Michele Laforgia, Vito Leccese, Sabino Mangano, Fabio Romito e Nicola Sciacovelli

Per Michele Laforgia le liste in campo sono 6: Bari Bene Comune, Bari Città d'Europa, Generazione Urbana, Laforgia Sindaco e Partito Comunista Italiano.

Sette, invece, quelle per Vito Leccese: Con Leccese Sindaco, Decaro Per Bari, Europa Verde, Leccese Sindaco, Noi Popolari, Partito Democratico, Progetto Bari. Per i Municipi si aggiungerà anche l'ottava lista denominata #Decaro

Per Sabino Mangano è stata depositata una sola lista, denominata Oltre.